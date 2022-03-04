Государственная налоговая служба обратилась к предпринимателям

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана обратилась к предпринимателям в связи со сменой рабочего и выходного дней.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана обратилась к предпринимателям в связи со сменой рабочего и выходного дней.

Как передает Report, в информации говорится, что уже занятые места в онлайн-очереди в центрах обслуживания налогоплательщиков на 7 марта или те, которые еще будут заняты, будут действительны 5 марта в то же время.

Напомним, что Кабинет министров принял постановление о смене рабочего и выходного дней. Согласно постановлению, в целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней меняются местами рабочий день 7 марта и выходной день 5 марта.