Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин

Правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Новое ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в сообщении на сайте.

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает, что правительство РФ в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей может устанавливать ограничения на допуск к госзакупкам товаров иностранного производства.

Кабмин утвердил список отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение, и определил его условия постановлением от 22 августа 2016 года №832.