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Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг

Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) планирует расширить перечень электронных услуг, предоставляемых посредством портала e-costoms.gov.az.
Бизнес
30 ноября 2022 г. 12:42
Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) планирует расширить перечень электронных услуг, предоставляемых посредством портала e-costoms.gov.az.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку "Форуме торговли и экспорта" (TEF-2022) заявил начальник управления таможенных платежей ГТК Азербайджана Тариэль Алвердиев.

"Данный портал был запущен с целью повышения уровня предоставления таможенных услуг. На нем уже предоставляются 18 электронных услуг. В ближайшем будущем это количество планируется увеличить до 30", - сказал Алвердиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi elektron xidmətlərinin sayını artıracaq

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