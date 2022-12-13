Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования

Государственный таможенный комитет проводит работу по установлению нормы для ввоза в страну лекарств для личного пользования.

Государственный таможенный комитет проводит работу по установлению нормы для ввоза в страну лекарств для личного пользования.

Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"В этой связи мы работаем совместно с Министерством здравоохранения. Планируется в ближайшее время представить законопроект в правительство", - сказал Багиров.