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Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования

Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования Государственный таможенный комитет проводит работу по установлению нормы для ввоза в страну лекарств для личного пользования.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 11:57
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования

Государственный таможенный комитет проводит работу по установлению нормы для ввоза в страну лекарств для личного пользования.

Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"В этой связи мы работаем совместно с Министерством здравоохранения. Планируется в ближайшее время представить законопроект в правительство", - сказал Багиров.

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