Госслужба: За 9 месяцев потребителям возвращено 447 038 манатов

В январе-сентябре текущего года на основании обращений в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики потребителям возвращено 447,038 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года на основании обращений в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики потребителям возвращено 447 038 манатов.

Как сообщает Report, об этом написал глава Госслужбы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, это на 64,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, М.Аббасбейли отметил, что за отчетный период гражданам был возмещен ущерб в размере 45 990 манатов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад.

За 9 месяцев в Госслужбу поступило 2 162 обращения, что на 14,9% больше, чем годом ранее.