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Госслужба: За 9 месяцев потребителям возвращено 447 038 манатов

Госслужба: За 9 месяцев потребителям возвращено 447 038 манатов В январе-сентябре текущего года на основании обращений в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики потребителям возвращено 447,038 млн манатов.
Бизнес
11 октября 2023 г. 10:48
Госслужба: За 9 месяцев потребителям возвращено 447 038 манатов

В январе-сентябре текущего года на основании обращений в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики потребителям возвращено 447 038 манатов.

Как сообщает Report, об этом написал глава Госслужбы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, это на 64,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, М.Аббасбейли отметил, что за отчетный период гражданам был возмещен ущерб в размере 45 990 манатов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад.

За 9 месяцев в Госслужбу поступило 2 162 обращения, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "9 ayda istehlakçılara 447 min manat geri qaytarılıb"

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