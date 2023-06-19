Госслужба за 5 месяцев провела конкурентные закупки на сумму 800 млн манатов

В январе-мае текущего года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела 1 938 конкурентных закупок общей стоимостью 796,2 млн манатов.

В январе-мае текущего года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела 1 938 конкурентных закупок общей стоимостью 796,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, 19 из них проводились в форме открытых тендеров, 1 050 - электронных открытых тендеров, 779 - запросов котировок и 90 - запросов предложений.

Электронные закупки преобладали над другими формами закупок по количеству и сумме (367,2 млн манатов).