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Госслужба за 5 месяцев провела конкурентные закупки на сумму 800 млн манатов

Госслужба за 5 месяцев провела конкурентные закупки на сумму 800 млн манатов В январе-мае текущего года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела 1 938 конкурентных закупок общей стоимостью 796,2 млн манатов.
Бизнес
19 июня 2023 г. 16:25
Госслужба за 5 месяцев провела конкурентные закупки на сумму 800 млн манатов

В январе-мае текущего года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела 1 938 конкурентных закупок общей стоимостью 796,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, 19 из них проводились в форме открытых тендеров, 1 050 - электронных открытых тендеров, 779 - запросов котировок и 90 - запросов предложений.

Электронные закупки преобладали над другими формами закупок по количеству и сумме (367,2 млн манатов).

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti 5 ayda 800 milyon manatlıq müsabiqə əsaslı satınalma keçirib

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