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Госслужба: Выявлены случаи нарушения антимонопольных законов при установке счетчиков в ЖСК

Госслужба: Выявлены случаи нарушения антимонопольных законов при установке счетчиков в ЖСК В Азербайджане выявлены случаи нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами и владельцами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые требовали у жильцов плату за установку счетчиков.
Бизнес
18 января 2024 г. 11:36
Госслужба: Выявлены случаи нарушения антимонопольных законов при установке счетчиков в ЖСК

В Азербайджане выявлены случаи нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами и владельцами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые требовали у жильцов плату за установку счетчиков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, госслужба провела расследования в связи с многочисленными жалобами со стороны жильцов ЖСК.

"Поскольку в действиях должностных лиц имеются признаки мошенничества, злоупотребления служебным положением и обмана потребителей, обращения, поступившие в госслужбу, были направлены в органы прокуратуры для дальнейшей правовой оценки", - сказал он.

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