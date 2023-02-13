Госслужба выявила случаи незаконного использования логотипа Apple

В ходе рассмотрения обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана, были выявлены факты недобросовестной конкуренции путем незаконного использован

В ходе рассмотрения обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана, были выявлены факты недобросовестной конкуренции путем незаконного использования логотипа Apple, а также товарных знаков Apple и iPhone в рекламе некоторыми субъектами предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Отметим, что логотип Apple, а также международные товарные знаки Apple и iPhone зарегистрированы в установленном порядке от имени компании Apple Inc. Эти торговые марки защищены законодательством Азербайджана, они могут быть использованы в рекламе только с согласия владельца товарного знака.

Согласно Закону "О недобросовестной конкуренции", незаконное использование товарного знака другого субъекта рынка влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.