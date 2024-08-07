Госслужба в I полугодии ввела финансовые санкции на сумму около 190 тыс. манатов

В первом полугодии этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики дала соответствующие обязательные к исполнению предписания по делам в отношении 5 субъектов рынка с применение

В первом полугодии этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики дала соответствующие обязательные к исполнению предписания по делам в отношении 5 субъектов рынка с применением финансовых санкций в размере 189,7 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, признаки недобросовестной конкуренции с незаконным использованием товарного знака другого рыночного субъекта были добровольно устранены 13 субъектами рынка, а нарушения требований рекламного законодательства при рекламе ряда товаров или услуг - 20 субъектами рынка.