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Госслужба в I полугодии ввела финансовые санкции на сумму около 190 тыс. манатов

Госслужба в I полугодии ввела финансовые санкции на сумму около 190 тыс. манатов В первом полугодии этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики дала соответствующие обязательные к исполнению предписания по делам в отношении 5 субъектов рынка с применение
Бизнес
7 августа 2024 г. 11:39
Госслужба в I полугодии ввела финансовые санкции на сумму около 190 тыс. манатов

В первом полугодии этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики дала соответствующие обязательные к исполнению предписания по делам в отношении 5 субъектов рынка с применением финансовых санкций в размере 189,7 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, признаки недобросовестной конкуренции с незаконным использованием товарного знака другого рыночного субъекта были добровольно устранены 13 субъектами рынка, а нарушения требований рекламного законодательства при рекламе ряда товаров или услуг - 20 субъектами рынка.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti I yarımildə 190 min manat maliyyə sanksiyası tətbiq edib

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