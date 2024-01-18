Госслужба: В Азербайджане в прошлом году 90 субъектов рынка нарушили законодательство о рекламе

В Азербайджане в 2023 году в 90 субъектах рынка были выявлены случаи нарушения требований законодательства при рекламе ряда товаров или услуг.

В Азербайджане в 2023 году в 90 субъектах рынка были выявлены случаи нарушения требований законодательства при рекламе ряда товаров или услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, больше всего нарушений законодательства выявлено при рекламе медицинских услуг и лекарственных препаратов: "В прошлом году зарегистрировано 20 таких нарушений. При рекламе банковских услуг выявлено 15, при рекламе алкогольных напитков - 13, при рекламе туристических услуг - 11, при рекламе биологически активных добавок - 9, в сфере страхования - 6 нарушений требований законодательства".