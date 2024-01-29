Госслужба: В Азербайджане приватизировано более 50 тыс. объектов госимущества

В Азербайджане в 1996-2022 годах было приватизировано 51 867 малых предприятий, объектов и транспортных средств, принадлежащих государству.

В Азербайджане в 1996-2022 годах было приватизировано 51 867 малых предприятий, объектов и транспортных средств, принадлежащих государству.

Об этом сообщили Report в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно информации, 15 571 из них - это транспортные средства, 15 248 - сданные в аренду и неиспользуемые нежилые помещения, 10 766 - предприятия бытового обслуживания, 5 225 - предприятия торговли и общественного питания, 1 008 - промышленные предприятия и оборудование, 696 - автозаправочные станции, 635 - строительные предприятия, 620 - объекты незавершенного строительства, 392 - аптеки, 87 - кинотеатры, 82 - детсады, 36 - учреждения здравоохранения и пр.

В Госслужбе заявили, что за указанный период в Азербайджане было создано 1 566 акционерных обществ, к концу 2022 года 1 476 из них были полностью приватизированы.