Госслужба: В Азербайджане доходы от экспорта услуг могут быть освобождены от налогов

В целях освобождения доходов от экспорта услуг в Азербайджане от налогов будет изучен зарубежный опыт, а в случае признания этого опыта успешным, будет оцениваться вопрос о его применения в национальном законодательстве.

В целях освобождения доходов от экспорта услуг в Азербайджане от налогов будет изучен зарубежный опыт, а в случае признания этого опыта успешным, будет оцениваться вопрос его применения в национальном законодательстве.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов.

"Для этого в первую очередь будет проведена встреча с представителями соответствующей сферы, изучен международный опыт. Мы считаем, что этот процесс принесет стране большую пользу. С этой точки зрения, мы можем подойти к этому процессу положительно", - сказал Н.Иманов.