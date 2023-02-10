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Госслужба: В Азербайджане доходы от экспорта услуг могут быть освобождены от налогов

Госслужба: В Азербайджане доходы от экспорта услуг могут быть освобождены от налогов В целях освобождения доходов от экспорта услуг в Азербайджане от налогов будет изучен зарубежный опыт, а в случае признания этого опыта успешным, будет оцениваться вопрос о его применения в национальном законодательстве.
Бизнес
10 февраля 2023 г. 19:15
Госслужба: В Азербайджане доходы от экспорта услуг могут быть освобождены от налогов

В целях освобождения доходов от экспорта услуг в Азербайджане от налогов будет изучен зарубежный опыт, а в случае признания этого опыта успешным, будет оцениваться вопрос его применения в национальном законодательстве.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов.

"Для этого в первую очередь будет проведена встреча с представителями соответствующей сферы, изучен международный опыт. Мы считаем, что этот процесс принесет стране большую пользу. С этой точки зрения, мы можем подойти к этому процессу положительно", - сказал Н.Иманов.

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Версия на азербайджанском языке DVX: "Azərbaycanda xidmətlərin ixracından əldə edilən gəlirlərin vergidən azad edilməsinə baxıla bilər"

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