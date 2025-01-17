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Госслужба: В 2024 году определено 3 817 параметров безопасности

Госслужба: В 2024 году определено 3 817 параметров безопасности В 2024 году Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком определила 3 817 параметров безопасности для 818 продуктов по 34 товарным категориям.
Бизнес
17 января 2025 г. 10:54
Госслужба: В 2024 году определено 3 817 параметров безопасности

В 2024 году Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком определила 3 817 параметров безопасности для 818 продуктов по 34 товарным категориям.

Как сообщает Report, об этом написал глава Госслужбы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, ведомство провело диагностические оценки для организации работы лабораторий в соответствии с национальными и международными стандартами. На основе анализов были учтены передовые технические регламенты, правила и прочие стандарты. Были оценены возможности 90 испытательных аккредитованных лабораторий, находящихся в подчинении 31 государственного органа, по установленным параметрам безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Ötən il 3 817 təhlükəsizlik parametri müəyyən edilib

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