Госслужба: В 2024 году определено 3 817 параметров безопасности

В 2024 году Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком определила 3 817 параметров безопасности для 818 продуктов по 34 товарным категориям.

В 2024 году Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком определила 3 817 параметров безопасности для 818 продуктов по 34 товарным категориям.

Как сообщает Report, об этом написал глава Госслужбы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, ведомство провело диагностические оценки для организации работы лабораторий в соответствии с национальными и международными стандартами. На основе анализов были учтены передовые технические регламенты, правила и прочие стандарты. Были оценены возможности 90 испытательных аккредитованных лабораторий, находящихся в подчинении 31 государственного органа, по установленным параметрам безопасности.