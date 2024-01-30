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Госслужба: В 2023 году одобрены 134 заявки о выделении участков на освобожденных территориях

Госслужба: В 2023 году одобрены 134 заявки о выделении участков на освобожденных территориях В 2023 году Госслужба по имущественным вопросам дала положительные заключения на 134 заявки касательно выделения земельных участков на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
30 января 2024 г. 13:18
Госслужба: В 2023 году одобрены 134 заявки о выделении участков на освобожденных территориях

В 2023 году Госслужба по имущественным вопросам дала положительные заключения на 134 заявки касательно выделения земельных участков на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил начальник госслужбы Метин Эйнуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, соответствующие заявки поступили от Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и охватывали в целом 4958,95 гектаров земель. По сегодняшний день даны положительные заключения на 372 заявки госкомитета почти на 11 тыс. гектаров земель, сообщил Эйнуллаев.

"Также в 2023 году одобрены поступившие от Минсельхоза 6 заявок касательно аренды 470,4 гектаров земель. Всего по сей день одобрены 19 заявок почти на 2 тыс. гектаров земель", - сказал он.

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