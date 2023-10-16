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Госслужба усиливает контроль за ценами на потребительском рынке

Госслужба усиливает контроль за ценами на потребительском рынке Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики усиливает мониторинг цен на рынке продовольственных товаров, занимающих основное место в повседневном потреблении населения.
Бизнес
16 октября 2023 г. 13:16
Госслужба усиливает контроль за ценами на потребительском рынке

Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики усиливает мониторинг цен на рынке продовольственных товаров, занимающих основное место в повседневном потреблении населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

Напомним, что на очередном заседании рабочей группы по мониторингу инфляции и цен в Кабинете министров были даны конкретные поручения соответствующим государственным структурам по выявлению причин изменения цен на социально значимые продукты питания и принятию мер по противодействию необоснованному росту цен.

"Государственная служба регулярно проводит мониторинг цен и оценку конкурентоспособности потребительского рынка. В текущем году учреждение провело мониторинги цен на продукты питания, входящие в минимальную потребительскую корзину, в том числе на муку и мучные изделия, сахарный песок, мясо, курятину, сливочное масло, рис, гречку, молочную продукцию и пр. В ходе мониторинга за октябрь выявлено, что в годовом сравнении наблюдался рост цен на сахарный песок, макароны, чай, телятину, баранину, курятину, рис, молоко, сыр, масло местного производства и лук. Подешевели такие продукты как хлеб, яйца, подсолнечное и кукурузное масла, маргарин, картофель, гречка, капуста, чеснок.

Государственная служба с целью предотвращения необоснованных колебаний цен и обеспечения конкуренции на рынке со второго квартала этого года начала обширный анализ и исследование причин роста рыночных цен на мясо и в целом в сельхозпродукции, чтобы выяснить, связаны ли их причины с конкурентной средой на рынке", - отмечается в сообщении.

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