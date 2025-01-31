Госслужба: Среднее число участников электронный закупок увеличилось почти в 2 раза

В Азербайджане в 2024 году среднее количество участников по завершенным конкурсам электронных государственных закупок составило 6,4.
Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" сообщил руководитель Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.
Он отметил, что по сравнению с 2023 годом данный показатель увеличился примерно в два раза.
"Привлечение большего числа участников к государственным закупкам способствует усилению конкуренции, развитию предпринимательства и экономическому росту", - подчеркнул Аббасбейли.