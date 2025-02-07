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Госслужба рассмотрела 161 жалобу на ограничения конкуренции в прошлом году

Госслужба рассмотрела 161 жалобу на ограничения конкуренции в прошлом году В 2024 году Государственная служба антимонопольного и потребительского надзора при Министерстве экономики рассмотрела 161 обращение в связи с ограничением конкуренции на рынке.
Бизнес
7 февраля 2025 г. 13:09
Госслужба рассмотрела 161 жалобу на ограничения конкуренции в прошлом году

В 2024 году Государственная служба антимонопольного и потребительского надзора при Министерстве экономики рассмотрела 161 обращение в связи с ограничением конкуренции на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу, это в 3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

В течение года было удовлетворено 57% или 92 обращения из рассмотренных случаев ограничения конкуренции.

"Продолжаются меры по предотвращению и устранению препятствий для субъектов предпринимательства на рынке", - заявили в службе.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti ötən il rəqabətin məhdudlaşdırılması üzrə 161 müraciətə baxıb

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