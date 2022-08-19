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Госслужба: Проводится мониторинг рынка сбыта муки и хлеба

Госслужба: Проводится мониторинг рынка сбыта муки и хлеба Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинг рынка сбыта муки и хлеба.
Бизнес
19 августа 2022 г. 16:12
Госслужба: Проводится мониторинг рынка сбыта муки и хлеба

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинг рынка сбыта муки и хлеба.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"Экономические процессы, происходящие в мире, проблемы, вызванные военным конфликтом между Россией и Украиной, являющимися основными производителями и экспортерами продовольственной пшеницы, ограничения на экспорт продовольственной пшеницы, рост спроса на нее на мировом рынке привели к повышению цен. Эти и другие факторы также повлияли на стоимость муки и хлеба в Азербайджане. В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на муку и, как следствие, на хлеб.

В Азербайджане стоимость продовольственной пшеницы, муки и хлеба формируется не по регулируемым тарифам, а в соответствии с принципами рыночной экономики, на основе спроса и предложения и цен на мировом рынке. Согласно закону ”О предпринимательской деятельности", предприниматели свободно устанавливают стоимость своей продукции. Тем не менее, в целях недопущения манипуляций с ценами на муку и хлеб на фоне роста цен на мировом продовольственном рынке, Государственная служба осуществляет регулярный мониторинг потребительского рынка для предотвращения необоснованного завышения цен и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при их формировании.

На официальном сайте Госслужбы регулярно обновляется информация о пунктах оптовой продажи муки, их время работы и контакты, а также оптовые цены", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Un və çörək satışı bazarında monitorinqlər aparılır"

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