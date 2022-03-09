Госслужба проводит разбирательство в отношении владельца сети Bolmart

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проведет разбирательство в отношении ООО Promart (владельца сети магазинов Bolmart).

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проведет разбирательство в отношении ООО Promart (владельца сети магазинов Bolmart).

Как сообщает Report, на фоне глобального роста цен в стране также наблюдается изменение цен на ряд продовольственных товаров. В связи с этим госслужба с целью контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства на рынке муки и хлеба направила запросы хозяйствующим субъектам о предоставлении необходимых документов и информации.

Несмотря на своевременный ответ большинства хозяйствующих субъектов на запросы, ООО Promart не предоставило никаких документов и информации. В связи с этим госслужба проводит разбирательство по признакам нарушения антимонопольного законодательства, и, в зависимости от результата, будут приняты соответствующие меры.