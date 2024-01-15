Госслужба провела проверку в отношении АЖД в связи с недобросовестной конкуренцией

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела проверку в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на основе жалоб частных транспортных компаний на недобросовестную конкуренцию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.
В ведомстве заявили, что было проведено расследование о соблюдении требований антимонопольного законодательства.
"По его итогам в отношении АЖД было заведено дело по признакам ограничения конкуренции на рынке, умышленный действий, направленных на нарушение и прекращение деловых отношений конкурента, принуждения контрагента к принятию невыгодных условий договора, влияния на исполнение хозяйственных решений незаконными средствами" - говорится в сообщении.