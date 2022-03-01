Госслужба: Процесс принятия Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии

Рабочая группа по разработке Кодекса конкуренции в Азербайджане подготовила очень прогрессивный документ с учетом международного опыта.

Рабочая группа по разработке Кодекса конкуренции в Азербайджане подготовила очень прогрессивный документ с учетом международного опыта.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на пресс-конференции.

Он отметил, что процесс принятия Кодекса находится на завершающей стадии:

"Уже прошла процедура согласования Кодекса с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики, Счетной палатой, Центральным банком и другими соответствующими структурами. Могу отметить, что сегодня мы находимся на последнем этапе принятия Кодекса конкуренции. Мы уже ведем обсуждения и с комитетом по экономике Милли Меджлиса".

M. Аббасбейли надеется, что обсуждение Кодекса конкуренции состоится в первой половине марта в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.