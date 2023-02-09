AzAK: Приостановлена деятельность шести учреждений, выдававших фиктивные сертификаты соответствия

В 2022 году Азербайджанским аккредитационным центром (AzAK) Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком Министерства экономики была аннулирована аккредитация одного, а деятельность шести учреждений была приостановлена.

В 2022 году Азербайджанским аккредитационным центром (AzAK) Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком Министерства экономики была аннулирована аккредитация одной, приостановлена деятельность шести компаний, выдающих сертификаты соответствия.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе расследования было установлено, что ряд учреждений, осуществляющей оценку соответствия, злоупотребляли разрешениями, выданными им AzAK, и предоставляли хозяйствующим субъектам фиктивные сертификаты соответствия и сертификаты контроля. В их отношении в судебные органы Государственной службой были направлены протоколы, на основе которых судом на них были наложены административные штрафы.

"На основе проведенных проверок был аннулирован 131 сертификат соответствия и 5 сертификатов контроля, предоставленных хозяйствующим субъектам", - говорится в сообщении.