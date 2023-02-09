О нас

AzAK: Приостановлена деятельность шести учреждений, выдававших фиктивные сертификаты соответствия

AzAK: Приостановлена деятельность шести учреждений, выдававших фиктивные сертификаты соответствия В 2022 году Азербайджанским аккредитационным центром (AzAK) Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком Министерства экономики была аннулирована аккредитация одного, а деятельность шести учреждений была приостановлена.
Бизнес
9 февраля 2023 г. 16:31
AzAK: Приостановлена деятельность шести учреждений, выдававших фиктивные сертификаты соответствия

В 2022 году Азербайджанским аккредитационным центром (AzAK) Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком Министерства экономики была аннулирована аккредитация одной, приостановлена деятельность шести компаний, выдающих сертификаты соответствия.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе расследования было установлено, что ряд учреждений, осуществляющей оценку соответствия, злоупотребляли разрешениями, выданными им AzAK, и предоставляли хозяйствующим субъектам фиктивные сертификаты соответствия и сертификаты контроля. В их отношении в судебные органы Государственной службой были направлены протоколы, на основе которых судом на них были наложены административные штрафы.

"На основе проведенных проверок был аннулирован 131 сертификат соответствия и 5 сертификатов контроля, предоставленных хозяйствующим субъектам", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Akkreditasiya tələblərinə əməl etməyən 6 qurumun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb"

Экслюзивные новости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов живых людей
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi