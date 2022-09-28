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Госслужба приняла меры в отношении супермаркета, неправильно указавшего вес хлеба

Госслужба приняла меры в отношении супермаркета, неправильно указавшего вес хлеба В Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрено поступившее заявление о том, что фактический вес хлеба производства ООО Bakery, продаваемого в “Bizim Market”, меньше указанно
Бизнес
28 сентября 2022 г. 10:03
Госслужба приняла меры в отношении супермаркета, неправильно указавшего вес хлеба

В Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрено поступившее заявление о том, что фактический вес хлеба производства ООО Bakery, продаваемого в “Bizim Market”, меньше указанного на этикетке.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, в результате разбирательств установлено, что потребитель был введен в заблуждение относительно веса хлеба.

На ООО "Bizim Market" составлен протокол об административном правонарушении. Протокол и материалы, собранные по делу, направлены в суд.

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