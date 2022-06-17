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Госслужба предупредила налогоплательщиков

Госслужба предупредила налогоплательщиков Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рекомендовала налогоплательщикам не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.
Бизнес
17 июня 2022 г. 18:00
Госслужба предупредила налогоплательщиков

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рекомендовала налогоплательщикам не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Государственной налоговой службы к налогоплательщикам.

“Передача вашей SIM-карты Asan Imza и паролей посторонним лицам недопустима в целях недопущения злоупотреблений и совершения от вашего имени различных операций.

Asan Imza (мобильная подпись) - это ваша мобильная идентификация для подтверждения вашей личности при доступе ко всем электронным услугам и осуществлении цифровых подписей. Asan Imza позволяет пользоваться всеми существующими электронными услугами", - говорится в обращении.

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