Госслужба предупредила налогоплательщиков

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рекомендовала налогоплательщикам не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.
Как передает Report, об этом говорится в обращении Государственной налоговой службы к налогоплательщикам.
“Передача вашей SIM-карты Asan Imza и паролей посторонним лицам недопустима в целях недопущения злоупотреблений и совершения от вашего имени различных операций.
Asan Imza (мобильная подпись) - это ваша мобильная идентификация для подтверждения вашей личности при доступе ко всем электронным услугам и осуществлении цифровых подписей. Asan Imza позволяет пользоваться всеми существующими электронными услугами", - говорится в обращении.