Госслужба предупредила налогоплательщиков

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рекомендовала налогоплательщикам не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана рекомендовала налогоплательщикам не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Государственной налоговой службы к налогоплательщикам.

“Передача вашей SIM-карты Asan Imza и паролей посторонним лицам недопустима в целях недопущения злоупотреблений и совершения от вашего имени различных операций.

Asan Imza (мобильная подпись) - это ваша мобильная идентификация для подтверждения вашей личности при доступе ко всем электронным услугам и осуществлении цифровых подписей. Asan Imza позволяет пользоваться всеми существующими электронными услугами", - говорится в обращении.