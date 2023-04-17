Госслужба предупредила частные медучреждения

В Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с представителями частных медучреждений.

В Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с представителями частных медучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на встрече были обсуждены текущая ситуация в данной сфере, недостатки и пути их устранения, предоставлена информация о мерах, которые необходимо принять в частных медучреждениях.

Было отмечено, что согласно законодательству, независимо от формы собственности в медицинских учреждениях запрещается использовать медицинские измерительные приборы, тип которых не утвержден и которые не подвергались периодической проверке на соответствие метрологическим нормам и правилам. Представителей частных медицинских учреждений предупредили, что несоблюдение требований законодательства в соответствующей сфере влечет за собой ответственность.