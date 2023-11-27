Госслужба подготовила поправки в закон "О рекламе"

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила поправки в закон "О рекламе".

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила поправки в закон "О рекламе".

Об этом Report сообщили в госслужбе.

В ведомстве заявили, что в целях совершенствования законодательства госслужба изучила международный опыт (Турция, Россия, страны Евросоюза, Великобритания) по регулированию рекламной деятельности на цифровых платформах и подготовила поправки. В частности, речь идет о внесении в законодательство новых понятий и норм, регулирующих характеристики рекламы, размещаемой в информационных ресурсах сети Интернет.