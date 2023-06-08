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Госслужба по вопросам недвижимости и "Азертерминалкомплекс" провели первый совместный аукцион

Госслужба по вопросам недвижимости и "Азертерминалкомплекс" провели первый совместный аукцион Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и Объединение по внешнеэкономическим связям “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) впервые провели совместный аукцион по продаже товаров и транспортных
Бизнес
8 июня 2023 г. 10:56
Госслужба по вопросам недвижимости и Азертерминалкомплекс провели первый совместный аукцион

Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и Объединение по внешнеэкономическим связям “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) впервые провели совместный аукцион по продаже товаров и транспортных средств, изъятых на таможне и перешедших в собственность государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

Согласно информации, на 95 лотов по товарам и транспортным средствам, от которых частные лица отказались в пользу государства или которые были конфискованы и перешли в госсобственность было принято 240 заявок. По 75 лотам было продано товаров и транспортных средств на сумму 151 295 манатов. С их списком можно ознакомиться здесь.

Очередной подобный аукцион состоится 23 июня.

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