Госслужба по вопросам недвижимости и "Азертерминалкомплекс" провели первый совместный аукцион

Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и Объединение по внешнеэкономическим связям “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) впервые провели совместный аукцион по продаже товаров и транспортных

Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и Объединение по внешнеэкономическим связям “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) впервые провели совместный аукцион по продаже товаров и транспортных средств, изъятых на таможне и перешедших в собственность государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

Согласно информации, на 95 лотов по товарам и транспортным средствам, от которых частные лица отказались в пользу государства или которые были конфискованы и перешли в госсобственность было принято 240 заявок. По 75 лотам было продано товаров и транспортных средств на сумму 151 295 манатов. С их списком можно ознакомиться здесь .

Очередной подобный аукцион состоится 23 июня.