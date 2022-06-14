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Госслужба по вопросам имущества за 5 месяцев перечислила в бюджет 28 млн манатов

Госслужба по вопросам имущества за 5 месяцев перечислила в бюджет 28 млн манатов В январе-мае текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 28 млн манатов.
Бизнес
14 июня 2022 г. 15:46
Госслужба по вопросам имущества за 5 месяцев перечислила в бюджет 28 млн манатов

В январе-мае текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 28 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, 17,7 млн манатов были обеспечены за счет приватизации, а 10,3 млн манатов - за счет аренды.

За отчетный период Госслужба провела 33 аукциона по приватизации. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 13 акционерных обществ, 9 малых государственных предприятий, 1 незавершенного строения, 273 транспортных средства. По выставленным на аукцион государственным имуществам принято 187 электронных заявок, для участия в торгах посредством программного обеспечения “электронный аукцион” реализовано 55 онлайн-подключений.

За прошедшие 5 месяцев было заключено 1 539 новых договоров аренды. Из них 393 относились к нежилым, а 1 146 - к земельным участкам.

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Версия на английском языке State Service on Property Issues transfers $16.5 million to budget in 5 months
Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 5 ayda büdcəyə 28 mln manat vəsait köçürüb

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