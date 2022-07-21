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Госслужба по вопросам имущества в первом полугодии перечислила в бюджет 38 млн манатов

Госслужба по вопросам имущества в первом полугодии перечислила в бюджет 38 млн манатов В январе-июне текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 38,1 млн манатов.
Бизнес
21 июля 2022 г. 11:32
Госслужба по вопросам имущества в первом полугодии перечислила в бюджет 38 млн манатов

В январе-июне текущего года Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 38,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, 25,8 млн манатов были обеспечены за счет приватизации, а 12,3 млн манатов - за счет аренды.

За отчетный период Госслужба провела 38 аукционов по приватизации. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 13 акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий, 1 незавершенного строения, 319 транспортных средств. По выставленным на аукцион государственным имуществам принято 222 электронные заявки, для участия в торгах посредством программного обеспечения “электронный аукцион” реализовано 61 онлайн-подключение.

За прошедшие 6 месяцев было заключено 2 112 новых договоров аренды. Из них 465 относились к нежилым, а 1 647 - к земельным участкам.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti I yarımildə büdcəyə 38 milyon manat vəsait köçürüb

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