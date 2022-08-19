Госслужба по имущественным вопросам за 7 месяцев перечислила в бюджет 46 млн манатов

В январе-июле текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 46,3 миллиона манатов.

В январе-июле текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 46,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, 32,4 миллиона манатов за 7 месяцев были обеспечены за счет приватизации, а 13,9 миллиона манатов - за счет аренды.

За отчетный период Госслужба провела 40 приватизационных аукционов. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 13 акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий, 2 незавершенных строительства, 327 транспортных средств. По выставленным на аукцион государственным имуществам принято 223 электронных запроса, для участия в торгах посредством “электронного аукциона” реализовано 62 онлайн-подключения.

За прошедшие 7 месяцев было заключено 2 252 новых договора аренды. Из них 498 относились к нежилым, а 1754 - к земельным участкам.