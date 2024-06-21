Госслужба по имущественным вопросам увеличила выплаты в бюджет на 22%

В январе-мае этого года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 74,4 млн манатов, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 74,4 млн манатов, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, за отчетный период 59,2 млн манатов (на 25,4% больше) были обеспечены за счет приватизации, а 15,2 млн манатов (на 8,5% больше) - за счет аренды.

За январь-май Госслужба провела 23 приватизационных аукциона, где были приватизированы три пакета акций акционерных обществ, два малых государственных предприятия, 313 транспортных средств. По выставленным на аукцион государственным имуществам принято 294 электронных заказа, а через программное обеспечение “Электронный аукцион” осуществлено 36 онлайн-подключений.

За отчетный период заключено 1 519 новых договоров аренды, из них 362 договора аренды заключены на нежилые площади, 1 157 – на земельные участки.