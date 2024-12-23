Госслужба по антимонопольному контролю обнародовала итоги деятельности за 11 месяцев

10:18 В январе-октябре текущего года Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Минэкономики рассмотрено 153 заявления об ограничении конкуренции из-за злоупотребления доминирующим положением, что в 3

Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Минэкономики в январе-ноябре текущего года рассмотрела 153 обращения об ограничении конкуренции из-за злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующего положения, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, 89 обращений были удовлетворены.

Кроме того, за отчетный период рассмотрено 52 обращения по контролю за соблюдением конкурентного законодательства, из которых удовлетворены 32.

За 11 месяцев число рассмотренных обращений, связанных с размещением незаконной рекламы, выросло на 29,4%. В частности, удовлетворено 59 из 110 обращений. Число обеспеченных обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 44%.

По данным Службы в январе-ноябре рассмотрено 149 обращений, касающихся фактов недобросовестной конкуренции, 26 жалоб удовлетворено.

За 11 месяцев число обращений в службу, касающихся услуг естественных монополистов, выросло на 36,5%. Всего поступило 1275 обращений, из которых обеспечено 354 (рост на 63,1%). При этом по 132 обращениям анализ в настоящее время продолжается.