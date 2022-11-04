Госслужба по антимонопольному контролю и Аудиовизуальный совет подписали План совместных действий

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Аудиовизуальный совет подписали План совместных действий.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Аудиовизуальный совет подписали План совместных действий.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в Баку в рамках семинара на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа-пространстве".

Выступивший на мероприятии глава Государственной службы Мамед Аббасбейли проинформировал о деятельности представляемого им учреждения и подчеркнул, что подобные семинары, а также сотрудничество между двумя учреждениями будут способствовать регулированию рекламной деятельности на телевидении и радио.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров высоко оценил совместную деятельность двух учреждений по регулированию рекламной деятельности и рассказал о планируемых работах в этой области.

На семинаре были заслушаны доклады по характеристике рекламы и спонсорства в теле- и радиопередачах, требованиям законодательства, предлагаемым поправкам и дополнениям в закон "О рекламе" и т.д.