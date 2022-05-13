Госслужба по антимонопольной политике возбудила дело против еще двух компаний

Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана возбудила дело в отношении ЗАО "Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi" и ООО "SunFood" по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэкономики.
Информация о рассмотрении дела размещена на официальном сайте Госслужбы (https://competition.gov.az/az/page/melumat-merkezi/faydali/baxilacaq-islerin-cedveli.).
"Предприниматели, столкнувшиеся с нарушениями закона, могут обратиться в Колл-центр 195-1, либо по электронной почте ([email protected])", - заявили в ведомстве.