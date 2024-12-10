Госслужба по антимонополии привлекла к ответственности 40 физических и юрлиц с начала года

В январе-октябре текущего года в результате расследования обращений граждан в Государственную службу по антимонополии и надзору за потребительским рынком в отношении 40 физических и юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях и приняты соответствующие меры.
Как передает Report, об этом сообщил глава Госслужбы Мамед Аббасбейли на своей странице в соцсети "Х".
По его словам, количество протоколов сократилось на 42% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Аббасбейли отметил, что важный вклад в укрепление взаимного доверия между предпринимателем и потребителем вносят старания предпринимателей, а также интенсивные просветительские меры Госслужбы.