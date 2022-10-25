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Госслужба оштрафовала один из хозяйствующих субъектов на 11 тыс. манатов

Госслужба оштрафовала один из хозяйствующих субъектов на 11 тыс. манатов В январе-сентябре текущего года Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики применила финансовую санкцию в размере 11 тыс. манатов в отношении 1 хозяйствующего субъекта за ра
Бизнес
25 октября 2022 г. 17:46
Госслужба оштрафовала один из хозяйствующих субъектов на 11 тыс. манатов

В январе-сентябре текущего года Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства применила финансовую санкцию в размере 11 тыс. манатов в отношении одного хозяйствующего субъекта за расследование деятельности естественных монополистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

Согласно информации, за отчетный период открыты 2 дела в отношении двух субъектов рынка, 4 дела были завершены (2 дела оставались с прошлого года).

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti təsərrüfat subyektlərindən birini 11 min manat cərimələyib

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