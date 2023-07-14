Госслужба оштрафовала 10 субъектов рынка в первом полугодии

В первом полугодии текущего года Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики выдала обязательные к исполнению предписания 10 субъектам рынка, применив финансовые санкции в размере 144 1

В первом полугодии текущего года Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики выдала обязательные к исполнению предписания 10 субъектам рынка, применив финансовые санкции в размере 144 129 манатов по завершенным делам.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, за отчетный период завершено рассмотрение 20 дел с признаками недобросовестной конкуренции, в результате принятых мер устранены допущенные хозяйствующими субъектами нарушения, 12 дел находятся на рассмотрении.