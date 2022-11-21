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Госслужба опубликовала результаты исследования рынка чая

Госслужба опубликовала результаты исследования рынка чая Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики провела исследование рынка сбыта чая, который занимает значительное место в потребительской корзине населения
Бизнес
21 ноября 2022 г. 13:18
Госслужба опубликовала результаты исследования рынка чая

Государственная служба по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики провела исследование рынка сбыта чая, который занимает значительное место в потребительской корзине населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В результате в отношении основных участников рынка - ООО Sun Tea Tea Factory, ООО Sun Food, ООО Veysəloğlu, ООО Qida XXI и ЗАО Best-Tarım возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства.

Отмечается, что Государственная служба при проведении расследования руководствовалась законом “Об антимонопольной деятельности” и распоряжением Кабинета министров от 21 февраля 2022 года “О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике”.

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