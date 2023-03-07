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Госслужба обратилась в генпрокуратуру в связи с фактами фальсификации документов при госзакупках

Госслужба обратилась в генпрокуратуру в связи с фактами фальсификации документов при госзакупках Государственная служба антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с выявленными случаями нарушения законодательства в сфере государственных закупок.
Бизнес
7 марта 2023 г. 11:18
Госслужба обратилась в генпрокуратуру в связи с фактами фальсификации документов при госзакупках

Государственная служба антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с выявленными случаями нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, при анализе итоговых протоколов, поступивших от различных государственных учреждений, были выявлены обоснованные подозрения в фальсификации документов, представленных некоторыми предпринимателями на участие в открытых тендерах, проводимых через электронный портал госзакупок.

Выявленные факты фальсификации документов на участие в открытом тендере, представленных через интернет-портал кампаниями ООО Maybo Calibration, ООО Ural As Servis, ООО Kremon, ООО Tean LM, ООО Fərid-FB и физическим лицом Тахмезовым Вугаром Рафиг оглу, были переданы в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки.

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