Госслужба обратилась в генпрокуратуру в связи с фактами фальсификации документов при госзакупках

Государственная служба антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с выявленными случаями нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

Государственная служба антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с выявленными случаями нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, при анализе итоговых протоколов, поступивших от различных государственных учреждений, были выявлены обоснованные подозрения в фальсификации документов, представленных некоторыми предпринимателями на участие в открытых тендерах, проводимых через электронный портал госзакупок.

Выявленные факты фальсификации документов на участие в открытом тендере, представленных через интернет-портал кампаниями ООО Maybo Calibration, ООО Ural As Servis, ООО Kremon, ООО Tean LM, ООО Fərid-FB и физическим лицом Тахмезовым Вугаром Рафиг оглу, были переданы в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки.