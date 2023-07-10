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Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с 23 строительными компаниями

Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с 23 строительными компаниями Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилась в Генпрокуратуру по поводу 23 компаний, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов.
Бизнес
10 июля 2023 г. 11:29
Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с 23 строительными компаниями

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилась в Генпрокуратуру по поводу 23 компаний, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, в последнее время наблюдается рост числа поступающих в организацию обращений о случаях, когда лица, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов (жилищно-строительные кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и другие), требуют от собственников оплаты за установку счетчиков в квартирах.

Согласно действующему законодательству, поставка и установка счетчиков воды, электричества и газа для населения должны осуществляться за счет средств поставщиков.

Поскольку в действиях должностных лиц, осуществляющих указанную деятельность, имеются признаки мошенничества, злоупотребления служебным положением и обмана потребителей, в июне в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки были направлены обращения в отношении 15 ЖСК и 8 ООО.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti 23 tikinti şirkəti ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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