Госслужба обратилась к субъектам предпринимательства

В последнее время в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступают многочисленные обращения в связи с подтверждением типа стандартных образцов и измерительных средств от юридичес

В последнее время в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступают многочисленные обращения в связи с подтверждением типа стандартных образцов и измерительных средств от юридических и физических лиц, импортирующих данные устройства, приборы и оборудование.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Госслужбы к предпринимателям.

Отмечается, что тип стандартных образцов и измерительных средств подтверждается по итогам испытаний, данные о которых вносятся в регулярно обновляемый государственный реестр. Государственный реестр находится в открытом доступе на сайте Института метрологии Азербайджана (http://metrology.az).

В связи с подтверждением неутвержденных типов стандартных образцов и измерительных средств также можно обращаться в Институт метрологии Азербайджана.