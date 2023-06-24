О нас

Госслужба обратилась к субъектам предпринимательства

Госслужба обратилась к субъектам предпринимательства В последнее время в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступают многочисленные обращения в связи с подтверждением типа стандартных образцов и измерительных средств от юридичес
Бизнес
24 июня 2023 г. 10:28
Госслужба обратилась к субъектам предпринимательства

В последнее время в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступают многочисленные обращения в связи с подтверждением типа стандартных образцов и измерительных средств от юридических и физических лиц, импортирующих данные устройства, приборы и оборудование.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Госслужбы к предпринимателям.

Отмечается, что тип стандартных образцов и измерительных средств подтверждается по итогам испытаний, данные о которых вносятся в регулярно обновляемый государственный реестр. Государственный реестр находится в открытом доступе на сайте Института метрологии Азербайджана (http://metrology.az).

В связи с подтверждением неутвержденных типов стандартных образцов и измерительных средств также можно обращаться в Институт метрологии Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti sahibkarlıq subyektlərinə müraciət edib

Экслюзивные новости

Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi