Госслужба обратилась к предпринимателям

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики обратилась к субъектам предпринимательства с призывом не манипулировать ценами на фоне повышения спроса на ряд продовольственных п

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики обратилась к субъектам предпринимательства с призывом не манипулировать ценами на фоне повышения спроса на ряд продовольственных продуктов в преддверии праздников.

Как сообщает Report, в обращении указано, что предприниматели должны предоставлять потребителям полную и четкую информацию о ценах на предлагаемые ими товары и услуги.

За обман потребителей относительно размера, веса, стоимости, а также потребительских свойств или качества товаров (услуг) лицами, реализующими товары или оказывающими услуги населению, физические лица наказываются штрафом в размере 350-500 AZN, должностные лица - 1500-2000 AZN, юридические лица - 4000-6000 AZN.