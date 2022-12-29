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Госслужба обратилась к предпринимателям

Госслужба обратилась к предпринимателям Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики обратилась к субъектам предпринимательства с призывом не манипулировать ценами на фоне повышения спроса на ряд продовольственных п
Бизнес
29 декабря 2022 г. 10:58
Госслужба обратилась к предпринимателям

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики обратилась к субъектам предпринимательства с призывом не манипулировать ценами на фоне повышения спроса на ряд продовольственных продуктов в преддверии праздников.

Как сообщает Report, в обращении указано, что предприниматели должны предоставлять потребителям полную и четкую информацию о ценах на предлагаемые ими товары и услуги.

За обман потребителей относительно размера, веса, стоимости, а также потребительских свойств или качества товаров (услуг) лицами, реализующими товары или оказывающими услуги населению, физические лица наказываются штрафом в размере 350-500 AZN, должностные лица - 1500-2000 AZN, юридические лица - 4000-6000 AZN.

"Мы советуем потребителям быть внимательнее, а предпринимателям не допускать возникновения негативных ситуаций. В случаях нарушения закона потребители могут связаться по телефону горячей линии Госслужбы 195-1, оставить заявку на официальном сайте или обратиться по электронной почте ([email protected])", - говорится в сообщении учреждения.

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