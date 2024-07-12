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Госслужба наложила финансовую санкцию на АЖД в размере 246 тыс. манатов

Госслужба наложила финансовую санкцию на АЖД в размере 246 тыс. манатов Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком завершила рассмотрение дела в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Бизнес
12 июля 2024 г. 15:43
Госслужба наложила финансовую санкцию на АЖД в размере 246 тыс. манатов

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком завершила рассмотрение дела в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

В ходе рассмотрения дела было выявлено, что акционерное общество, являющееся субъектом естественной монополии в определенной сфере, необоснованно отказывало в заказах на перевозку грузов хозяйствующим субъектам, создавало условия для применения демпинга при перевозке грузов и особых льгот на использование инфраструктуры подведомственным хозяйствующим субъектом. Было установлено, что предоставлялись конкурентные преимущества дочерним предприятиям субъекта естественной монополии, что ограничивало возможности для деятельности и конкурентоспособности других хозяйствующих субъектов.

"На основании нарушения требований закона "Об антимонопольной деятельности" на "Азербайджанские железные дороги" 24 июня 2024 года была наложена финансовая санкция в размере 246 241 манат, а также дан ряд обязательных к исполнению указаний с целью устранения случаев отраслевой монополии на конкретном рынке", - говорится в сообщении Госслужбы.

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