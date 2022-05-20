Госслужба начинает тренинги для закупающих организаций и предпринимателей

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проведет тренинги для информирования сторон, участвующих в государственных закупках.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проведет тренинги для информирования сторон, участвующих в государственных закупках.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, программы тренинга разработаны на основе вопросов, представляющих интерес для закупающих организаций и предпринимателей, трудностей, с которыми сталкиваются стороны, и анализа повторных нарушений.

На первом семинаре для представителей закупающих организаций на тему “Организация государственных закупок: обеспечение конкурентоспособности и эффективности”, который состоится 25 мая, планируется участие более 50 специалистов, представляющих 16 государственных структур.

Семинар организован в целях повышения квалификации и теоретических знаний специалистов, привлеченных к государственным закупкам.