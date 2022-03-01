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Госслужба: Ожидаем большого роста электронных закупок в этом году

Госслужба: Ожидаем большого роста электронных закупок в этом году Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком ожидает значительного роста электронных государственных закупок в этом году.
Бизнес
1 марта 2022 г. 12:29
Госслужба: Ожидаем большого роста электронных закупок в этом году

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком ожидает значительного роста электронных государственных закупок в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава организации Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

"В прошлом году была снижена плата за участие в закупках, и Кабинет министров регулировал ее", - добавил Аббасбейли.

Кроме того, Аббасбейли сообщил, что после принятия нового закона о государственных закупках все закупки будут осуществляться в электронном виде и волокита с бумагами уйдет в прошлое: "В настоящее время законопроект находится на согласовании с соответствующими ведомствами. Надеемся, что документ будет принят в этом году".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Elektron satınalmalarda bu il böyük artım gözləyirik"

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