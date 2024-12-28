Госслужба: Количество выданных сертификатов происхождения выросло более чем на 10%

В январе-ноябре этого года Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики выдала 72 406 сертификатов происхождения, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре этого года Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики выдала 72 406 сертификатов происхождения, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом глава Госслужбы Мамед Аббасбейли написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Сертификат происхождения, который используется для тарифного и нетарифного регулирования товаров, предоставляет предпринимателям возможность пользоваться льготными таможенными тарифами при импорте и экспорте", - говорится в публикации.