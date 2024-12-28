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Госслужба: Количество выданных сертификатов происхождения выросло более чем на 10%

Госслужба: Количество выданных сертификатов происхождения выросло более чем на 10% В январе-ноябре этого года Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики выдала 72 406 сертификатов происхождения, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
28 декабря 2024 г. 13:16
Госслужба: Количество выданных сертификатов происхождения выросло более чем на 10%

В январе-ноябре этого года Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики выдала 72 406 сертификатов происхождения, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом глава Госслужбы Мамед Аббасбейли написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Сертификат происхождения, который используется для тарифного и нетарифного регулирования товаров, предоставляет предпринимателям возможность пользоваться льготными таможенными тарифами при импорте и экспорте", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Mənşə sertifikatının verilməsi 10 %-dan çox artıb

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