Госслужба: Кодекс конкуренции отвечает самым современным вызовам

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс конкуренции в форме, отвечающей самым современным вызовам.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы Мамед Аббасбейли на церемонии открытия выставки-ярмарки отечественных компаний Partners and Business Baku 2022.
Он выразил надежду, что Кодекс конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии этого года.