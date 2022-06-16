Госслужба: Кодекс конкуренции отвечает самым современным вызовам

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Минэкономики подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс конкуренции в форме, отвечающей самым современным вызовам.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс конкуренции в форме, отвечающей самым современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы Мамед Аббасбейли на церемонии открытия выставки-ярмарки отечественных компаний Partners and Business Baku 2022.

Он выразил надежду, что Кодекс конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии этого года.