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Госслужба: Кодекс конкуренции отвечает самым современным вызовам

Госслужба: Кодекс конкуренции отвечает самым современным вызовам Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Минэкономики подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс конкуренции в форме, отвечающей самым современным вызовам.
Бизнес
16 июня 2022 г. 14:07
Госслужба: Кодекс конкуренции отвечает самым современным вызовам

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс конкуренции в форме, отвечающей самым современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы Мамед Аббасбейли на церемонии открытия выставки-ярмарки отечественных компаний Partners and Business Baku 2022.

Он выразил надежду, что Кодекс конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии этого года.

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