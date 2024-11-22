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Госслужба по вопросам имущества выставляет на аукцион 12 автомобилей ASCO

Госслужба по вопросам имущества выставляет на аукцион 12 автомобилей ASCO Государственная служба имущественных вопросов выставляет на открытый аукцион 12 автотранспортных средств, находящихся на балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Бизнес
22 ноября 2024 г. 13:17
Госслужба по вопросам имущества выставляет на аукцион 12 автомобилей ASCO

Государственная служба по вопросам имущества выставляет на открытый аукцион 12 автотранспортных средств, находящихся на балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, аукцион состоится 26 декабря в 10:00 в Центре имущественных услуг (город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны представить необходимые документы в Центр имущественных услуг не позднее чем за 3 дня до начала аукциона и внести задаток на счет ASCO.

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Версия на азербайджанском языке ASCO-ya məxsus 12 avtomobil hərraca çıxarılacaq

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