Госслужба и Коллегия адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Коллегия адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и Коллегия адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report сообщает со ссылкой на госслужбу.

Согласно информации, в ведомстве прошла встреча с членами Коллегии адвокатов. На мероприятии начальник госслужбы Мамед Аббасбейли проинформировал участников о направлениях деятельности ведомства, поделился мнением о предстоящей работе по налаживанию сотрудничества, организации совместной деятельности.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отметил важность расширения связей для повышения общественного доверия, и подчеркнул, что защита прав потребителей является одним из приоритетных сфер для адвокатов.

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве в целях установления долгосрочных и эффективных связей между Государственной службой и Коллегией адвокатов.