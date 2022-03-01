Госслужба: Граждане стали больше доверять государству в вопросе защиты прав потребителей

В 2021 году в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана поступило 5 177 обращений от граждан.

В 2021 году в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана поступило 5 177 обращений от граждан.

Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

"Это на 39,6% больше, чем в 2020 году. Рост показателей связан не с увеличением случаев нарушений прав потребителей, а с тем, что повысилось доверие граждан государству в вопросе защиты прав потребителей", - отметил он.

По словам Аббасбейли, в прошлом году в рамках рассмотрения обращений потребителям обеспечена выплата более 349 тысяч манатов.